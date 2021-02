Kiên Giang: Tài xế xe ôm rủ khách đi trộm xe máy

Ngày 5.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ( Kiên Giang ) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Tứ (32 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Quốc Sự (30 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 6 chiếc xe máy

Khuya 27.1, phát hiện trước nhà một người dân ở ấp Minh Phong, xã Bình An (H.Châu Thành) có chiếc xe máy, bên cạnh là người đàn ông say rượu, Sự liền gọi điện báo Tứ. Sau đó, Sự chở Tứ đến, Tứ nhanh chóng dùng tua vít phá ổ khóa, dắt xe ra ngoài rồi đi tìm người quen cầm cố nhưng không được do xe không có giấy tờ. Đến sáng hôm sau, Sự lấy chiếc xe vừa trộm đến tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Hòa Hiệp (H.Châu Thành) để gặp Tứ bàn cách đem đi tiêu thụ thì bị Công an H.Châu Thành bắt giữ cả 2 cùng tang vật.