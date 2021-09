Kiên Giang: Tạm giữ 3 người tấn công lực lượng phòng chống dịch

Trước đó, chiều 30.8, đại úy Nguyễn Tất Sửu và thượng úy Huỳnh Thanh Tuấn, cán bộ Công an P.An Bình đi cùng đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn khu phố 3, P.An Bình. Phát hiện Giáp và Vinh chạy xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 nên nhắc nhở. Bất ngờ, Vinh, Giáp và Trí (đang ở nhà trọ gần đó) dùng vũ lực tấn công đại úy Sửu và thượng úy Tuấn. Hậu quả, đại úy Sửu bị thương ở đầu.

Ngay sau đó, cả 3 bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trí, Giáp và Vinh khai nhận trưa 30.8, Vinh và Giáp đến nhậu tại nhà trọ của Trí (khu phố 3, P.An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Gang). Sau đó, Vinh và Giáp lên xe máy về thì gặp công an phường nhắc nhở vì những lỗi vi phạm nêu trên. Do có men rượu, không kiềm chế được bản thân nên đã cùng nhau hành hung 2 cán bộ công an phường