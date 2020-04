Kiên Giang: Trồng trái phép hàng trăm cây cần sa để...cho gà vịt ăn chống bệnh

Ngày 24.4, Công an H.U Minh Thượng ( Kiên Giang ) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.Q.N (40 tuổi) và T.V.K. (35 tuổi, cùng ngụ xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng) mỗi người 3,5 triệu đồng về hành vi trồng cần sa trái phép; đồng thời tịch thu gần 100 kg cần sa tươi và khô để tiêu hủy.

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an H.U Minh Thượng phối hợp Công an xã An Minh Bắc đến kiểm tra, phát hiện trong vườn nhà ông N. trồng 186 cây cần sa cao từ 1,5 m trở lên (trọng lượng 37 kg).