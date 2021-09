Kiên Giang: Tụ tập đánh bạc lúc giãn cách, 8 người bị phạt hơn 101 triệu đồng

Trước đó, chiều 1.9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Bình An ập vào căn nhà hoang thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, bắt quả tang nhiều người đang tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, công an tạm giữ 8 người (5 nam, 3 nữ), 1 bộ tài xỉu và số tiền 17 triệu đồng, 7 xe máy và một số tang vật khác có liên quan.