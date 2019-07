Kiến nghị kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba

Sở TT-TT Bà Rịa - Vũng Tàu mời Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đến làm việc Ngày 24.7, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, Thanh tra sở này đã gửi giấy mời ông Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) ngày 26.7 đến Sở làm việc về những phát ngôn của ông Luyện trên mạng xã hội (hồ sơ do Công an tỉnh BR-VT chuyển qua). Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã có những phát ngôn miệt thị, xúc phạm lực lượng công an và chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, qua một đoạn video, Luyện hỏi nhân viên: “Tôi hỏi anh chị học cái gì để làm công an xã?”, rồi tự trả lời: "Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã”. Luyện hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?", rồi tự trả lời "Học làm côn đồ...”. Đoạn video này đã gây bức xúc trong dư luận và những cán bộ làm việc tại UBND xã Tóc Tiên. Nguyễn Long