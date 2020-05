Kiến nghị làm rõ việc Ủy viên HĐQT trường Pascal 'hoang báo' bắt con tin

Đáng chú ý, bản án của HĐXX tòa phúc thẩm kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ việc tố cáo bắt giữ người trái luật của ông Lê Văn Vàng, thành viên HĐQT Trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal, nếu không có thì phải xử lý ông Vàng theo quy định của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, vụ án chống người thi hành công vụ tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội khởi đầu bằng một vụ bắt cóc con tin. Theo đó, sáng ngày 2.8.2019, Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin nhắn và đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn Vàng về một vụ bắt giữ người trái phép tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1. Do tính cấp thiết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để giải cứu con tin. Tại đây, do ông Đỗ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hồng có hành vi chống đối, không mở cổng trường nên cơ quan công an đã bắt giữ 2 người này về hành vi chống người thi hành công vụ.