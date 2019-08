Công an có dựng chuyện bắt người trái phép để giải quyết mâu thuẫn cá nhân?

Bất thường vụ bắt giữ và giải cứu con tin

Trong hồ sơ tố cáo gửi tới cơ quan chức năng gồm 3 vi bằng do Thừa phát lại Ba Đình lập ngày 17.8, cùng nhiều bằng chứng khác (hình ảnh, video clip), bà Trần Kim Phương cho rằng phía công an đã dàn dựng một vụ bắt cóc con tin để lấy cớ phá cổng doanh nghiệp , can thiệp vào mâu thuẫn giữa bà và bà Lê Thị Bích Dung, Phó giám đốc Công ty TDS VN. Hiện bà Phương là nguyên đơn, bà Dung là bị đơn trong vụ án dân sự do TAND Q.Bắc Từ Liêm thụ lý.

Cụ thể, theo tài liệu do Công an Q.Bắc Từ Liêm cung cấp, khoảng 10 giờ 6 phút ngày 2.8, Công an P.Cổ Nhuế 1 và Công an Q.Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo và tin báo qua điện thoại của một số người là nhân viên của ông Lê Văn Vàng (nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung) về việc bị một số người bắt giữ tại lô đất TH1 thuộc khu đô thị mới Cổ Nhuế. Tuy nhiên, bà Phương cung cấp tài liệu là “Biên bản hòa giải” của TAND Q.Bắc Từ Liêm lập hồi 10 giờ ngày 2.8 thể hiện thời điểm này ông Vàng đang có mặt tại đây. “Biên bản hòa giải do tòa lập thể hiện thời điểm đó ông Vàng đang làm việc với tòa và chúng tôi, nếu có vụ bắt giữ người thì ông ta phải báo với chúng tôi là những người chủ ở đó, nhưng ông ta không nói. Với diễn biến ghi trong giấy trắng mực đen vậy thì ông ta lấy đâu ra thời gian để viết đơn trình báo gửi lên công an phường?”, bà Phương dẫn chứng.

Để làm rõ thông tin này, Thanh Niên đã liên lạc với các bên liên quan, tuy nhiên ông Vàng không bắt máy. Trong khi đó, ông Dương Văn Thuận, Trưởng công an P.Cổ Nhuế 1, từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, lý do là vụ việc do công an quận đang thụ lý điều tra. Cung cấp thông tin cho báo chí trước đó, Công an Q.Bắc Từ Liêm cho biết còn nhận được tin báo tố giác tội phạm qua điện thoại của bà Nguyễn Hồng Linh, cũng là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung, là 1 trong 4 người bị bắt giữ và được công an giải cứu. Tuy nhiên, bà Trần Kim Phương đã đưa ra vi bằng có các video hình ảnh được quay bằng điện thoại để bác bỏ. Trong đó thể hiện “nhóm người bị bắt cóc” có mặt tại lô đất TH1 sinh hoạt khá thoải mái tại phòng hành chính khu đất.

Vi bằng do người dân lập thể hiện thời điểm xảy ra vụ bắt giữ người thì các “con tin” đang sinh hoạt thoải mái

“Công an nói có một vụ bắt cóc để lấy lý do giải cứu rồi phá cổng của doanh nghiệp nhưng không hề thông báo cho chúng tôi biết về sự vụ, cũng không có nỗ lực nào để đàm phán thả con tin nếu như trong trường hợp cần giải cứu”, bà Phương nêu, đồng thời cung cấp thêm bằng chứng ngày 29.7 đã có văn bản đề nghị Công an, Viện KSND Q.Bắc Từ Liêm trục xuất nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung ra khỏi lô đất TH1, trong số này có những người trong nhóm “bị bắt giữ trái phép”.

Từ việc cho rằng không có vụ bắt cóc nào xảy ra trên thực tế, bà Phương lập luận Công an Q.Bắc Từ Liêm có biểu hiện của lạm quyền, thông qua việc phá khóa cổng chính tại lô đất TH1 do bà sở hữu hợp pháp. Việc nhân viên của bà ra phản đối bị khép vào tội chống người thi hành công vụ khiến bà không “tâm phục khẩu phục”.

Công an Q.Bắc Từ Liêm nói gì?

Ngày 22.8, Thanh Niên đã có cuộc làm việc với Công an Q.Bắc Từ Liêm. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, cho biết: “Người ta tố giác bị giữ ở đây, còn hành vi hay việc bắt giữ có hay không thì chúng tôi chưa kết luận”, ông Dũng nói.

Thiếu tá Dũng cũng cho biết, giữa bà Trần Kim Phương và bà Lê Thị Bích Dung có mâu thuẫn rất phức tạp , hai bên từng gây ra 20 vụ việc mất an ninh trật tự. Do đó, sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, lực lượng Công an Q.Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường. Do bảo vệ khu đất không mở cửa nên lực lượng chức năng phải phá khóa cổng để vào. Quá trình này, do bị một số người có hành vi chửi bới, ném cát vào nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là ông Đỗ Văn Hà (65 tuổi) và bà Đỗ Thị Hồng (56 tuổi), là nhân viên của bà Trần Kim Phương, về hành vi chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, 2 người bị bắt giữ là các nhân viên tạp vụ.

PV hỏi: “Thời điểm phá khóa cổng vào hiện trường vụ bắt giữ, các con tin đang trong tình trạng thế nào, có bị giam giữ, có bị khóa tay khóa chân không?”, thiếu tá Dũng khẳng định: “Không có tình trạng đó, người ta ở trong phòng, có người thì đã ra ngoài”, đồng thời cho hay thời điểm công an tiếp cận hiện trường, một số người được cho là trong nhóm bắt giữ người đã đi ra ngoài, trong đó có ông Hà và bà Hồng.

Với câu hỏi “Liệu có hay không 2 ông bà già có thể khống chế, bắt giữ 4 người là đàn ông, thanh niên khỏe mạnh?”, thiếu tá Dũng cho hay: “Còn một số trường hợp khác nữa chúng tôi vẫn đang làm rõ”, đồng thời thông tin thêm: Công an đã thu giữ, trích xuất camera trong phòng hành chính và có căn cứ của dấu hiệu vụ bắt giữ. “Sau này nếu ra tòa, cần thiết chúng tôi sẽ công khai”, ông Dũng nói.