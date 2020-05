Kiến nghị tịch thu 728 tấn than đá đoàn xe 'vua' Âu Châu vận chuyển

Ngày 24.5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu gần 728 tấn than đá Công ty TNHH thương mại Âu Châu (Đồng Nai) chịu trách nhiệm vận chuyển do có nhiều sai phạm. Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận đã nhận được kiến nghị và đang xem xét.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm vận chuyển số than trên, đoàn xe “vua” Âu Châu và các xe mà doanh nghiệp này thuê mướn đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu trên đường, không có lệnh điều động xe vận chuyển. Điều này vi phạm khoản 1, điều 3 và điểm c, khoản 1, điều 4 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8.5.2015.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khuya 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra các xe đầu kéo chở than đá trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch) và bắt giữ 27 xe, chủ yếu là xe của Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai). Tổng số than trên 27 xe này gần 728 tấn.

Công an H.Nhơn Trạch xác định số than này của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch 3), được Công ty Âu Châu ký hợp đồng vận chuyển từ cảng Phú Mỹ về kho chứa của công ty.

Sau đó Công an H.Nhơn Trạch đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 550 triệu đồng về các lỗi chủ phương tiện không thực hiện đúng quy định của nhà nước về quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; tài xế chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép, không có giấy phép lái xe...