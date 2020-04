Vì sao xe lộng hành ở Đồng Nai ?

Như Thanh Niên thông tin, vào ngày 14 và rạng sáng 15.4, dưới sự chỉ huy của đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an (gồm CSGT, cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường, cảnh sát ma túy...) đã chốt chặn trên tuyến tỉnh lộ 25B (đường Tôn Đức Thắng) kiểm tra và bắt giữ 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng đang chở than từ cảng Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) về Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai (TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Trong đó có nhiều xe của Công ty TNHH thương mại Âu Châu (H.Nhơn Trạch) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai).

Hai đoàn xe "vua" đang bị tạm giữ để điều tra Ảnh: T.N

CSGT đã lập biên bản 27 xe này với các lỗi vi phạm chở hàng vượt chiều cao thùng xe; một số phương tiện không có giấy tờ đăng ký, tài xế sử dụng bằng giả để điều khiển phương tiện… Hiện đoàn xe vi phạm được đưa về Đồn công an KCN và Đội cảnh sát PCCC Nhơn Trạch để tạm giữ dưới sự canh phòng cẩn mật của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sở dĩ đích thân đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp chỉ đạo xử lý vi phạm do trước đó nhận được đơn thư tố cáo của người dân về 2 đoàn xe “vua” này lộng hành trong một thời gian rất dài nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý rốt ráo.

Người dân phẫn nộ xe “vua”

Ngày 21.4, PV Thanh Niên trở lại tuyến tỉnh lộ 25B, nối từ QL51 (còn gọi là ngã ba Nhơn Trạch) vào Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai để ghi nhận ý kiến xung quanh nạn xe “vua” lộng hành. Nhiều người dân sống dọc tỉnh lộ 25B cho biết, sau khi Công an tỉnh Đồng Nai ra quân bắt 2 đoàn xe “vua”, tình trạng xe tải chạy ẩu trên tuyến đường này giảm rất nhiều.

Bộ Công an yêu cầu làm rõ Ngày 21.4, tại buổi thăm và làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, phải tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng. Đặc biệt, phải làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong suốt nhiều năm qua khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình... Nhắc lại chuyện chạy ẩu trước đây của đoàn Nhắc lại chuyện chạy ẩu trước đây của đoàn xe “vua” Âu Châu, anh H.N.K (35 tuổi, tạm trú tại H.Nhơn Trạch) vẫn còn ngán ngẩm: “Tuyến đường 25B thì nhỏ hẹp (rộng 7,2 m - PV) nhưng tài xế đoàn xe Âu Châu chạy ẩu lắm như lạng lách, lấn vào làn dành cho người đi xe máy hết sức nguy hiểm... Vấn nạn này mới đây công an tỉnh mới thừa nhận công khai. Nếu được xử lý sớm thì người dân không phải sống trong nơm nớp lo sợ suốt nhiều năm”. Còn chị V.T.T.A (35 tuổi, tạm trú H.Nhơn Trạch) phản ánh: “Do thường đi làm về nhà phải ngang qua Formosa, nhiều lần em chứng kiến xe chở than chạy hết sức ẩu. Đang chạy thẳng trên tỉnh lộ 25B thì đột ngột quẹo vào Formosa mà không thèm giảm tốc độ cũng như xi nhan cho người đi sau để ý...”.

Ông N.T.S (47 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước) cũng bức xúc cho hay: “Xe tải của Âu Châu hoành hành trên đường khiến người dân ven tỉnh lộ 25B hết sức phẫn nộ. Tài xế điều khiển sẵn sàng cho xe chạy giành đường, vượt ẩu, vượt đèn đỏ...”. Rồi ông S. đặt vấn đề: “Vậy mà trong suốt thời gian dài, chẳng thấy CSGT “hỏi thăm”. Chắc chắn phải có người chống lưng phía sau, tài xế mới lộng hành như vậy”. Trong khi đó, một người dân sống gần khu vực ngã ba Nhơn Trạch (xã Long An, H.Long Thành) còn cung cấp cho PV một số clip, ghi lại hình ảnh nhiều xe chở than của Âu Châu vượt cả đèn đỏ ở ngã ba Nhơn Trạch để vào tỉnh lộ 25B.

Một xe chở than của Âu Châu vượt đèn đỏ tại ngã ba Nhơn Trạch Ảnh: Cắt từ clip

Rất ít lần bị xử phạt

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, đoàn xe “vua” Âu Châu đóng trên địa bàn H.Nhơn Trạch có khoảng 500 chiếc, trong đó nhiều xe được cơi nới thùng để vận chuyển than đá từ cảng Phú Mỹ về Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai. Dù đoàn xe thường xuyên vi phạm giao thông trên QL1 cũng như tỉnh lộ 25B nhưng theo thống kê từ năm 2012 đến nay, rất ít khi bị lập biên bản.

Trong khi đó, theo thống kê tại địa bàn H.Nhơn Trạch, từ năm 2017 đến nay, đoàn xe “vua” Âu Châu có liên quan tới 22 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4 vụ dẫn đến chết người. Trong 4 vụ này, có 2 vụ đã được xử lý hình sự, còn 2 vụ thì liên ngành (công an, viện kiểm sát và tòa án) họp thống nhất không khởi tố hình sự do có lỗi của người bị hại...

Ngay sau khi phát hiện một loạt sai phạm từ 2 đoàn xe này nhưng gần như không bị xử lý, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Phòng CSGT (kiểm soát QL51), Công an H.Nhơn Trạch và H.Long Thành (kiểm soát các tuyến đường do huyện quản lý) kiểm tra làm rõ trách nhiệm cá nhân; làm rõ những người có liên quan đến doanh nghiệp có đoàn xe này. Đồng thời làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” này lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình nhưng không được phát hiện, xử lý.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai chốt chặn, bắt giữ đoàn xe “vua” Âu Châu trên tỉnh lộ 25B Ảnh: T.N

Chưa rõ đoàn xe của ai (?)

Dù nhiều người dân sống dọc tỉnh lộ 25B bất bình về sự vi phạm giao thông của 2 đoàn xe “vua” nêu trên, nhưng khi trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) cho rằng chưa nghe ai phản ánh và nói: “Chắc họ chạy ẩu ở đâu, chứ khi về đến thị trấn phải chạy chậm lại để vào công ty”.

Tương tự, ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch cho biết có nghe thông tin đoàn xe Âu Châu và Ngọc Minh Anh vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ và hiện đang được xử lý. Khi PV đặt câu hỏi: “Có thông tin cho rằng 2 đoàn xe này có liên quan đến một lãnh đạo của Công an tỉnh Đồng Nai nên địa phương nể nang không xử lý mạnh tay?”, ông Mỹ nói: “Thông tin này tôi không rõ nên không trả lời được”. Đối với hoạt động của 2 đoàn xe trên gây nhiều bức xúc cho người dân, ông Mỹ cho rằng: “Trên QL51 thì không biết thế nào vì nằm ngoài địa bàn huyện, còn đoạn đường 2 đoàn xe lưu thông qua địa bàn huyện (tỉnh lộ 25B) chỉ dài chừng 3 - 4 km và là đường hai chiều nên tình trạng mất an toàn giao thông không cao” (?).

Ngày 22.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an H.Nhơn Trạch, cho hay vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề nên đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa xử lý xong. Về thông tin dư luận cho rằng do 2 đoàn xe này có liên quan đến một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nên được nể nang, không xử lý, thì đại tá Nguyên trả lời: “Việc này tôi không biết, còn hiện tại Công an H.Nhơn Trạch được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, liên quan đến ai thì người đó cũng phải bị xử lý”.