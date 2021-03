Kiên quyết xử lý tình trạng suy thoái

Theo chương trình, trong 2 ngày 27 - 28.3, hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính giới thiệu; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng VN do Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giới thiệu; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giới thiệu.