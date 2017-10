Quảng Nam: Bắt giữ 5 nghi phạm mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép Chiều 26.10, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Phước Sơn (Quảng Nam), xác nhận đơn vị vừa bắt giữ 5 nghi phạm có hành vi mua bán và sử dụng chất ma túy trái phép trong hai phòng trọ trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 25.10, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an Phước Sơn đã chia thành 2 tổ, bất ngờ đột nhập vào 2 phòng trọ của nhà trọ Thành Đạt (khối 1, TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn). Tại phòng trọ số 1, tổ trinh sát phát hiện 2 nghi phạm là Lục Văn Hải (39 tuổi, ở H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Lô Thị Kim (28 tuổi, ở H.Thanh Chương, Nghệ An). Qua khám xét nhanh tổ công tác đã thu giữ được 0,23 gr heroin. Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác tiếp tục đột nhập vào phòng trọ số 6, phát hiện thêm 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Quý (34 tuổi, ở H.Phú Bình, Thái Nguyên), Đinh Thị Sơ (27 tuổi, ở H.Sơn Tây, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Phú (21 tuổi, ở H.Lang Chánh, Thanh Hóa). Khám xét người và vật dụng trong phòng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 gr heroin đang được cất giấu trong ba lô áo quần cá nhân. Trong quá trình đấu tranh, Quý khai nhận vừa phân nhỏ một ít heroin đem bán cho Kim, để Kim bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Quý cũng khai nhận mình là con nghiện, tìm đến H.Phước Sơn hơn một năm nay. Để có tiền và thỏa mãn nghiện ngập, Quý đã nhiều lần bán heroin cho các con nghiện khác trên địa bàn. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò và hành vi của 3 nghi phạm còn lại. Ngày 25.10, công an H.Phước Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án. Được biết, đây là vụ án ma túy thứ 8 được phát hiện và là vụ án có số lượng heroin thu được lớn nhất từ đầu năm đến nay tại H.Phước Sơn. Mạnh Cường