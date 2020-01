Kinh hoàng vụ '9 bộ hài cốt' tại Tây Ninh: Người chồng quá cố mua hài cốt để bán?

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an và Công an H.Gò Dầu điều tra vụ phát hiện 9 bộ hài cốt tại H.Gò Dầu.

Theo đó, lúc 7 giờ cùng ngày, anh Đinh Văn Phong, ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu phát hiện dưới ao bỏ hoang sau nhà có một túi vải. Mở ra, anh tá hỏa khi nhìn thấy bên trong có 2 bộ hài cốt . Nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh có mặt, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an H.Gò Dầu.

Ngay sau đó, Công an H.Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường . Đặc biệt, công an sau đó thu giữ thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà của bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, ngụ ấp Phước Tây - gần nơi phát hiện 2 bộ hài cốt).