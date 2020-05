Kon Tum: 3 công nhân tử vong tại công trình đang xây dựng ở thủy điện Plei Kần

Hiện cơ quan công an và Viện KSND tỉnh Kon Tum vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường , điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trung tá Vũ Văn Thái, Phó trưởng Công an H.Ngọc Hồi, xác nhận thông tin có người chết tại thủy điện Plei Kần đang xây dựng.

"Công an huyện vừa mới đi hiện trường ra. Ban đầu chúng tôi xác nhận có 3 công nhân tử vong. Tuy nhiên, do tai nạn lao động hay vấn đề khác cơ quan công an vẫn đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Thái nói.