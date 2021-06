Kon Tum: Một phụ nữ đem sổ hộ khẩu giả đi làm căn cước công dân

Ngày 13.6, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 1 người phụ nữ có hành vi sử dụng sổ hộ khẩu giả để làm căn cước công dân.

Theo đó, vào chiều 11.6, chị D.N.N.T (30 tuổi, trú P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kon Tum, mang theo các giấy tờ tùy thân cùng 1 sổ hộ khẩu để làm thủ tục cấp mới căn cước công dân . Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện chị T. sử dụng sổ hộ khẩu giả.

Vụ việc được báo về Công an TP.Kon Tum. Ngay sau đó, Công an TP.Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an P.Quyết Thắng đưa chị T. về công an phường làm việc. Tại đây, chị T. khai nhận đã đưa 1,6 triệu đồng nhờ một người quen trên mạng làm sổ hộ khẩu giả để làm giấy tờ và cho con đi học.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ sử dụng sổ hộ khẩu giả này để xử lý.