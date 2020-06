Kon Tum: Tấn công một trung úy CSGT, nhóm côn đồ bị tạm giữ

Chiều 18.6, Công an TP.Kon Tum cho biết đang tạm giữ 5 thanh niên tấn công trung úy N.N.K. (Đội CSGT Công an TP.Kon Tum) khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày (18.6), sau khi nhận được tin báo trên đường Trần Phú (TP.Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông, trung úy N.N.K. cùng tổ công tác đã tiếp cận hiện trường để điều tra xác minh, ghi nhận vụ tai nạn

Tuy nhiên khi vào Bệnh viện đa khoa Kon Tum ghi nhận lời khai của các bên liên quan trong vụ tai nạn, trung úy K. bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào tấn công, đuổi đánh. Hậu quả, trung úy K. bị thương ở đầu, bụng và hông.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum tăng cường lực lượng, trấn áp, truy bắt các nghi can côn đồ. Ngay sau đó, 5 nghi can tấn công trung úy K. bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.