Lãnh án vì đánh CSGT, cướp ô tô để trốn cách ly phòng dịch Covid-19

Chiều 8.5, TAND TP.Kon Tum (Kon Tum) xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về các tội cướp tài sản, công nhiên chiếm đoạt sài sản, c hống người thi hành công vụ

Chu Văn Tùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đức Nhật

Theo cáo trạng, sáng 1.4, sau khi sử dụng ma túy đá, Chu Văn Tùng điều khiển xe máy BS 81U1-255.09 đi từ Gia Lai qua tỉnh Kon Tum.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, bị cáo chạy xe qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (thuộc TP.Kon Tum). Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe của bị cáo để kiểm tra thân nhiệt , bị cáo chống đối lại lực lượng chức năng và có nhiều lần định bỏ trốn nhưng bị ngăn cản.

Trong lúc chờ phương tiện đưa đi cách ly tập trung, bị cáo cướp chiếc ô tô tải BS: 81C-070.48 đang đậu gần đó rồi lái xe bỏ chạy.

Anh Nguyễn Nhật Khánh, cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an TP.Kon Tum dùng ô tô chuyên dụng đuổi theo và chặn trước ô tô do bị cáo điều khiển, yêu cầu mở cửa xe. Tuy nhiên bị cáo không chấp hành mà lái ô tô đâm vào xe chuyên dụng do anh Khánh điều khiển.

Anh Khánh đã phải dùng gạch đập vỡ kính bên tài xế, rồi đưa tay mở chốt cửa xe để bắt giữ Tùng. Lúc này bị cáo lấy cây sắt có sẵn trong ô tô, đánh vào mặt khiến anh Khánh bị thương , đập cửa kính ô tô rồi bỏ chạy.

Khi đến rẫy của ông Đoàn Anh Khoa (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum), bị cáo dùng cây sắt, đánh ông Khoa và cướp chiếc điện thoại di động để liên lạc với gia đình, nhưng không được. Đến 19 giờ cùng ngày, Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ bị cáo khi đang lẩn trốn.

Chiếc xe bị Tùng cướp để trốn chạy.

Ảnh: Đức Nhật Tại tòa, bị cáo Chu Văn Tùng khai nhận, sau khi sử dụng ma túy đá và cỏ Mỹ, bị cáo chạy xe máy từ tỉnh Gia Lai qua Kon Tum để dạo chơi. Khi vào để đo thân nhiệt, bị cáo bị ảo giác nên không làm chủ được bản thân. Thấy chiếc ô tô có chìa khóa ở trong xe, bị cáo lấy xe với mục đích để trốn chạy. Khi bị anh Khánh chặn lại, bị cáo chỉ có suy nghĩ phải đánh người để trốn chạy.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, bị cáo còn xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe , tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần có bản án thích đáng để giáo dục , răn đe.