Đánh CSGT, cướp xe để trốn cách ly bị xử lý thế nào?

Liên quan vụ nam thanh niên cướp xe, đánh CSGT tại Kon Tum, chiều 2.4, trao đổi với Thanh Niên, thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh, Đội CSGT, Công an TP.Kon Tum, cho biết sức khỏe anh bị thương ở cằm, phải khâu 5 mũi và hiện vết thương đã tạm ổn.

Đến trưa 1.4, nhận được sự phân công của cơ quan, thiếu úy Khánh đến nhận ca trực tại khu vực đồi Sao Mai. Lúc này, Tùng liên tục chống đối nên tổ công tác phân công thiếu úy Khánh cùng 2 công an viên khác đến đưa Tùng về trụ sở Công an xã Hòa Bình làm việc. Cùng lúc này thấy xe tải hiệu Bilero của một người đang khai báo y tế đậu gần đó, Tùng cướp xe và chạy về hướng TP.Kon Tum.

Ngay lập tức, thiếu úy Khánh lái xe chuyên dụng đuổi theo và chặn đầu chiếc xe mà Tùng đang điều khiển. Không chịu dừng lại, Tùng lái xe đâm thẳng vào phần hông của xe chuyên dụng.

“Lúc này, tôi nhảy xuống, dùng vật cứng đập vỡ kính cửa xe để khống chế Tùng. Bất ngờ, Tùng dùng đoạn sắt có sẵn trong xe tấn công. Do bị bất ngờ, tránh không kịp nên tôi bị thương ở cằm. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Tùng mở cửa xe chạy băng qua nhà dân theo hướng đèo Sao Mai bỏ trốn. Trong lúc bỏ chạy, Tùng tiếp tục đánh một người dân và cướp một điện thoại di động”, thiếu úy Khánh nói.

Liên quan đến vụ án, chiều 2.4, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai, điều tra, xử lý Chu Văn Tùng theo quy định.

Theo luật sư Hoan, khi những người thi hành công vụ đưa đi cách ly, người được yêu cầu đi cách ly tập trung bỏ chạy bằng xe bán tải của người khác. Khi bị lực lượng CSGT đuổi theo chặn bắt, nam thanh niên này còn lái xe đâm thẳng vào ô tô của CSGT. Thậm chí khi bị vây bắt, người này còn lấy thanh sắt tấn công CSGT. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi lấy xe của người khác để tẩu thoát, trong trường hợp nếu người này lấy xe với ý định chiếm đoạt thì có thể còn bị xử lý về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình chạy trốn, người này còn cướp một điện thoại, hành hung một người dân, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Hành vi này có thể bị xử lý tội “cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự, luật sư Hoan nói thêm.

Ngoài ra, người này bị nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 và đang chuẩn bị đưa đi cách ly. Trong lúc đang hoàn thành thủ tục thì người này trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, do vậy người này đã có “Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” theo điểm c, khoản 1, Điều 240. Do vậy, theo Công văn số 45 của TAND Tối cao thì người này sẽ bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.