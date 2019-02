Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã do để cấp dưới tham ô tài sản

Đồng thời, ông Lợi cũng cho biết thêm tập thể Ban thường vụ Thị ủy Gò Công vẫn đang trong quá trình xem xét đưa ra hình thức kỷ luật về mặt đảng đối với 3 cán bộ nói trên của xã Bình Đông.

Liên quan vi phạm ở xã Tân Đông, ngày 13.12.2018, Viện trưởng Viện KSND TX.Gò Công đã quyết định phê chuẩn quyết định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an TX.Gò Công đối với Huỳnh Thị Thu Hồng (Công chức kế toán) và Lê Cao Quý Lộc (nhân viên thủ quỹ xã Bình Đông) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiến đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”. Bị can Hồng bị bắt tạm giam 80 ngày, còn bị can Lộc được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại UBND xã Bình Đông từ 2016 - 2018, bị can Hồng đã làm mất các biên lai trắng thu phí, lệ phí số tiền hơn 70 triệu đồng và không cung cấp các biên lai thu các loại quỹ An ninh quốc phòng, nhân dân đóng góp, đền ơn đáp nghĩa. Bà Hồng không nộp vào ngân sách nhà nước nhiều khoản với tổng số tiền hơn 196 triệu đồng, chi khống hơn 29 triệu đồng nguồn hỗ trợ sản xuất lúa cho nông dân.

Bị can Huỳnh Thị Thu Hồng còn bị điều tra về hành vi tham mưu UBND xã Bình Đông rút vượt số tiền 334 triệu đồng hỗ trợ đất lúa và hỗ trợ thiệt hại hạn mặn năm 2017.

Cũng trong giai đoạn 2016 - 2018, bị can Lộc đã có hành vi chiếm đoạt số tiền từ nguồn hỗ trợ sản xuất lúa là 260 triệu đồng và nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 80 triệu đồng.