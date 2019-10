Kỷ luật Giám đốc nhà khách tỉnh Đắk Lắk bị tố 'gạ tình'

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nghi phạm cầm súng vụ nghi cướp ngân hàng tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là thượng úy công an công tác tại Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.