Kỷ luật Phó viện trưởng VKS Chương Mỹ trong vụ 'hiếp dâm bé gái 9 tuổi'

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 24.2, mẹ cháu Q. (9 tuổi) phát hiện trên mặt, quần áo của con dính nhiều vết máu và cháu Q. liên tục gào khóc. Qua kiểm tra, chị H. thấy trên cổ con gái có vết hằn hình bàn tay, tay phải bị đau, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi con gái bị xâm hại tình dục, chị H. làm trình báo cơ quan công an. Nghi can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) đã bị Công an huyện Chương Mỹ tạm giữ ngay sau đó. Ngày 6.3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi . Nhưng việc cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đã gây phản ứng trong dư luận. Tới 18.3, Công an TP. Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ, để trực tiếp điều tra, làm rõ đồng thời bắt tạm giam đối tượng Trình. Tới 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thay đổi tội danh từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình.