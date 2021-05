Kỷ lục: Lấy 50.000 mẫu xét nghiệm ở P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM để giám sát phòng chống dịch Covid-19

Để có thể lấy mẫu xét nghiệm cho 50.000 người dân , chủ yếu là ở P.15, Q.Gò Vấp, nơi có các điểm phong tỏa do có các ca nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Q.Gò Vấp, Sở Y tế TP.HCM đã chi viện nhiều nhân lực, cùng sự hỗ trợ của các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện mắt, Bệnh viện da liễu, Bệnh viện huyết học, Bệnh viện Y học cổ truyền… với lực lượng tăng cường khoảng 150 người.

Về phía lực lượng y tế, Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp phối hợp với Bệnh viện Huyết học lấy mẫu xét nghiệm tại đây.

Theo ghi nhận của CTV Thanh Niên, ngay từ 17 giờ, ngày 28.5, lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố đã có mặt tại địa chỉ: số 5 đường số 2, P.15, Q.Gò Vấp (một trong những điểm được bố trí lấy mẫu xét nghiệm) để đảm bảo công tác an ninh, trật tự cũng như các triển khai công tác đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19 . Người dân được chia thành nhiều đợt lấy mẫu xét nghiệm khác nhau, khi tới lấy mẫu xét nghiệm, người dân được các nhân viên y tế hướng dẫn ngồi theo chỗ đã sắp xếp nhằm giữ khoảng an toàn, duy trì trật tự khi có nhiều người dân tới lấy mẫu cùng lúc.