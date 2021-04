Kỹ sư Nhật Bản gây thiệt hại lớn dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 28.4, Viện KSND tối cao cho biết ban hành cáo trạng “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi , đồng thời chuyển hồ sơ ra TAND TP.Hà Nội để xét xử 36 bị cáo có liên quan.

Trong số này có nhiều bị can là lãnh đạo của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, cùng nguyên là phó tổng giám đốc; Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc VEC; Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc VEC...

Các bị can còn lại đều là cán bộ, kỹ sư thuộc các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu, trong đó có bị can Takao Inami (72 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), tư vấn trưởng, giám đốc văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát dự án. Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, điều 224, bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Các cơ quan tố tụng xác định, mặc dù giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công dự án.

Theo kết qua điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào với vai trò là lãnh đạo của VEC, trực tiếp chịu trách nhiệm tại dự án, đã không tuân thủ các quy định về xây dựng công trình, buông lỏng các hoạt động về quản lý, điều hành, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng công trình. Hành vi của bị can Hùng được xác định gây thiệt hại số tiền 422 tỉ đồng, là tiền VEC đã thanh toán cho nhà thầu. Hành vi của bị can Hào gây thiệt hại hơn 389 tỉ đồng.

Bị can Takao Inami đã trực tiếp xác nhận nghiệm thu chất lượng vật liệu, chất lượng các hạng mục, chất lượng công trình xây dựng hoàn thành không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhiều gói thầu. Hành vi của bị can Takao Inami cùng các đồng phạm khác trong vụ án đã gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 567 tỉ đồng.