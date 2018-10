Lá phiếu tín nhiệm phải là mong muốn từ cử tri

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 Sáng nay (22.10), QH chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6, QH khóa 14 tại Hà Nội. Tại kỳ họp kéo dài 24 ngày, từ 22.10 - 21.11, dự kiến QH sẽ dành 9 ngày rưỡi cho công tác lập pháp, 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, 1 ngày rưỡi công tác nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm và 10 ngày cho việc giám sát các chuyên đề của QH. Một nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là QH sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước diễn ra vào ngày 23.10, một ngày sau khi khai mạc kỳ họp. Trước đó, tại hội nghị T.Ư 8, 100% ĐB có mặt đã thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để QH bầu Chủ tịch nước. Theo dự kiến, kết quả bầu Chủ tịch nước sẽ được công bố vào chiều 23.10 và tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ tại QH ngay sau đó. Ngoài ra, tại kỳ họp QH cũng phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông. Tiếp đó, trong các ngày 24 - 25.10, sau khi hoàn thành công tác nhân sự, QH sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với 48 trên tổng số 50 chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Riêng 2 chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông do mới được bầu tại kỳ họp nên sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu và phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của QH và HĐND 2015. Theo đó, tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ, QH lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín với 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số ĐBQH trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ QH trình QH xem xét. Trước đây, QH đã từng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm. Vào tháng 6.2013, QH lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt. Tiếp đó, vào tháng 11.2014, QH lần thứ 2 lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh.