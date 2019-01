Lại phát hiện 'sổ đỏ' giả ở Bình Thuận

Theo báo cáo, mới đây ông N.T.Đ mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) diện tích 102,8 m2 đến Văn phòng ĐKĐĐ TP.Phan Thiết để sang tên cho ông Đ.Q.P (cùng ngụ TX.La Gi).

Hợp đồng chuyển nhượng đã được Văn phòng công chứng Phan Thiết công chứng ngày 16.6.2018. Qua kiểm tra, Văn phòng ĐKĐĐ TP.Phan Thiết phát hiện “sổ đỏ” này là giả

Số seri in trên “sổ đỏ” (BD 288459 do một phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết ký ngày 4.3.2011) đã được chính Văn phòng ĐKĐĐ TP.Phan Thiết chỉnh lý ngày 14.6.2018 (chuyển nhượng cho ông Đ.Q.P) và đang được thế chấp tại ngân hàng từ ngày 18.6.2018. Hiện cuốn “sổ đỏ” giả đã được chuyển đến Công an TP.Phan Thiết để điều tra.

Trước đó, cuối năm 2018, tại H.Bắc Bình đã phát hiện Phạm Thanh Liêm làm nhiều sổ đỏ giả để lừa đảo với giá trị hơn 70 tỉ đồng (Báo Thanh Niên đã phản ánh). Đáng chú ý, có “sổ đỏ” làm với diện tích lên đến hơn 500 ha nhưng suốt thời gian dài các cơ quan chức năng của Bình Thuận không phát hiện. Hiện Liêm đã bị bắt và Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra.