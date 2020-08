Lại tái diễn cảnh karaoke bất chấp dịch Covid-19, mở cửa phục vụ 'dân chơi' ma túy

Sáng 24.8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho cho, đơn vị này vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với quán karaoke ở xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi để người khác sử dụng ma túy trong quán karaoke và vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vào 0 giờ 45 cùng ngày (24.8), tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an H.Núi Thành, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Nice có địa chỉ tại thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) do Đỗ Thị Hoàng T. (42 tuổi, ở xã Tam Xuân 1) làm chủ.