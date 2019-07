Lại thêm một vụ tai nạn gần nơi xe tải đâm 5 người chết ở Hải Dương

Thông tin tử Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương ngày 24.7 cho biết, khoảng 4 giờ 30 ngày 24.7, trên quốc lộ 5, đoạn đối diện chợ Giống, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo

Cụ thể, xe đầu kéo BS 15C-056.65 kéo rơ mooc BS 15R-050.41 do anh Phạm Văn Giáp (36 tuổi, ngụ xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) lái hướng Hải Phòng - Hà Nội bị nổ lốp và đâm vào đuôi xe đầu kéo 15C-211.65 kéo rơ-mooc 15R-114.25 do anh Nguyễn Danh Bình (35 tuổi, ngụ tại thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đi cùng chiều.