Lái xe khách say xỉn còn xách gậy bóng chày đánh CSGT

Ngày 25.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao Lê Tuấn Hiệp (41 tuổi, quê Đắk Lắk), là lái xe khách tuyến TP.Vũng Tàu đi TP.HCM, cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ điều tra do dùng gậy bóng chày đánh vào mặt trung úy CSGT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 10 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Chinfon thuộc quốc lộ 51, P.Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ) thì phát hiện xe khách biển kiểm soát 51B – 294.19 hướng TP.Vũng Tàu đi TP.HCM chạy vào làn đường dành cho xe máy.

Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại làm việc nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Lúc này, trung úy Nguyễn Tấn Phát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trưng dụng xe máy của một người dân để đuổi theo xe khách này.

“Khi tôi đuổi đến ngã tư vào Trung tâm hành chính TX.Phú Mỹ thì ra hiệu cho lái xe khách dừng lại nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào tôi. Tôi đã nhanh chóng nhảy lên con lươn giữa quốc lộ để tránh bị tông. Tiếp đó, tôi truy đuổi theo xe khách đến ngã tư 46, thấy lái xe đang tấp vào lề đường, nghĩ là người này đã chấp hành hiệu lệnh nhưng lái xe lại vô tư đón khách. Tôi ra hiệu dừng lại thì tiếp tục bị lái xe điều khiển phương tiện tông nhưng tôi đã tránh được”, trung úy Phát kể.

Tiếp đó, trung úy Phát đuổi theo xe khách đến ngã ba gần Bến xe Tân Thành cũ, lúc này đang đèn đỏ nên trung úy Phát chạy vượt lên phía trước dùng xe máy chặn xe khách lại.

Lái xe khách tiếp tục tông trung úy Phát lần nữa nhưng trung úy này nhanh chóng tránh được. “Do lúc này tại ngã ba là đèn đỏ, phía trước có nhiều ô tô và xe máy nên lái xe khách không chạy được mà dừng hẳn xe lại. Lái xe mở cửa xe và cầm gậy bóng chày bất ngờ đánh thẳng vào mặt làm môi tôi bị dập”, trung úy Phát kể tiếp.

Nhiều thanh niên đang đứng ngay ngã 3 này phát hiện lái xe khách dùng gậy đánh trung úy Phát, nên liền đến can ngăn. Lái xe khách vội chạy lên xe thì bị những thanh niên này kéo xuống và cột tay lại.

Sau đó, lái xe khách được bàn giao cho Công an TX.Phú Mỹ để làm việc. Tại đây lái xe khai tên Lê Tuấn Hiệp. Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành đo nồng độ cồn của lái xe này và kết quả Hiệp đã sử dụng rượu bia vượt 0,327mg/l khí thở.