Lái xe máy bằng chân, nam thanh niên 17 tuổi bị phạt 4,2 triệu đồng

Ngày 25.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Nam Sách đã mời xử lý về hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ đối với Nguyễn Ngọc Sơn (17 tuổi, ngụ xã An Thượng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).