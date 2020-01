Mạnh tay với những hành vi vi phạm giao thông

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ việc xử phạt vi phạm giao thông , không chỉ tăng nặng với “ma men” lái xe, mà còn tăng nặng với nhiều hành vi vi phạm khác, và yêu cầu cơ quan chức năng làm thường xuyên, liên tục, nhất là trong dịp tết sắp tới.

Như Thanh Niên đã thông tin ( https://thanhnien.vn/thoi-su/phat-vi-pham-giao-thong-khong-chi-tang-nang-voi-ma-men-lai-xe-1170940.html ), Nghị định 100/2019, ngoài quy định nghiêm cấm và tăng mức phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, còn rất nhiều vi phạm khác đều tăng mức phạt tiền so với quy định cũ.

Ủng hộ Nghị định 100/2019

"Đề nghị thông báo về cơ quan, trường học và địa phương của người vi phạm, để những nơi này căn cứ xét thi đua và có thêm hình thức chế tài của cơ quan. Phải làm từ mọi nơi, mọi chỗ, để người vi phạm thấy rằng không ai "chấp nhận" họ cả, có vậy ý thức mới nâng cao được". Tien Bo (TP.HCM) Cụm từ "Nghị định 100" đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người. Bạn đọc (BĐ) Van Thanh (Đồng Nai) bày tỏ: "Tôi ủng hộ các mức phạt nặng như trên. Tôi thấy lỗi vừa lái xe vừa cầm điện thoại nghe rất nhiều, việc không thắt dây an toàn cũng thế, rồi lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều... thì không thể đếm được". Cùng quan điểm, BĐ Chuong (TP.HCM) chia sẻ: "Rất hoan nghênh Nghị định 100, các "ma men" hay ma túy đều là loại nguy hiểm khi lái xe. Trị bằng tiền, phạt thật nặng thì các "ma" này mới ý thức được chút".

Đề cập đến những vi phạm luật giao thông, BĐ TranTinh (TP.HCM) bức xúc: “Đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí góc QL13 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là một chiều mà hàng đoàn xe máy cứ chạy ngược chiều như chỗ không người, rất nguy hiểm. Tôi có cảm giác chuyện vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều... như là “hết thuốc chữa”. Mong rằng lần này sẽ trị dứt điểm”. Trong khi đó, BĐ VoTinh (TP.HCM) nêu ra một hình ảnh đáng buồn: “Nhiều phụ huynh chở con cho ngồi đằng trước xe máy mà chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ vù vù, con thì không đội nón bảo hiểm... Cha mẹ mà thế thì dạy con thế nào được? Biết khi nào mới có chút ý thức?”.

Làm thường xuyên, liên tục

"Phải phạt thật nặng, phải dấy lên thành phong trào cả nước nói không với rượu bia khi lái xe, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông... Làm liên tục như vậy vài năm, tôi tin rằng mọi thứ sẽ đi vào nề nếp, ý thức người dân sẽ rất cao. Mong lắm". Hoan Cong (Bình Thuận) Không chỉ ủng hộ Nghị định 100, nhiều BĐ yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm thường xuyên, liên tục. BĐ Bobo Tran (Cần Thơ) đề xuất: "Ngoài việc phạt nặng (phạt tiền) như trên, cần nghĩ đến phương pháp bắt buộc học luật, nhất là đạo đức nghề nghiệp". Đồng ý kiến, BĐ Tam Khoe (TP.HCM) cũng đề nghị cần bắt buộc người vi phạm đi học lại luật giao thông , có thi đàng hoàng, và nhấn mạnh: "Ai không chấp hành thì tước bằng lái vĩnh viễn".

BĐ Paradiseonline2020 (TP.HCM) viết: “Hãy ra quân mạnh tay xử phạt đi để người dân cảm thấy an toàn khi ra đường. Quy định, nghị định, luật... đã rất đầy đủ rồi nhưng tại sao những người lái xe 2 bánh lại tiếp tục nhởn nhơ vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, leo vỉa hè, vừa chạy vừa nghe điện thoại...?”. BĐ Luong Hai (Bình Dương) cũng nhất trí với việc phạt cao để đánh vào ý thức người tham gia giao thông và “đề nghị cơ quan chức năng phạt thẳng tay, đừng ngại gì hết. Hy vọng sắp tới mọi người sẽ ý thức tốt hơn”.

Trong khi đó, BĐ Chin Tam (Bình Phước) mong muốn: “Các anh công an làm quyết liệt, nhất là trong dịp tết, để đem lại sự bình yên cho mọi người. Hy vọng rằng qua tết, mọi người sẽ nghe tin vui: số tai nạn giao thông và người chết do bia rượu giảm mạnh; số vụ ẩu đả, cấp cứu do bia rượu cũng giảm mạnh... Được thế còn gì hơn?”.