Làm càn đập phá cơ sở kinh doanh lúc nửa đêm

Chị Nguyễn Thị Hà Nhi (ngụ ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM) vừa phản ánh với Báo Thanh Niên: Khoảng 22 giờ 10 ngày 14.7, một nhóm khoảng 8 thanh niên bất ngờ kéo đến đập phá cơ sở kinh doanh của gia đình chị tại địa chỉ 25/11W (tổ 17, ấp Xuân Thới Đông 1).



Lúc đó, cơ sở có hai nhân viên nhưng may mắn trốn được. Nhân viên P.N.H kể khoảng 20 giờ 30 ngày 14.7, có một nhóm người cầm theo gạch xông tới gõ cửa cơ sở hỏi: “Có ai đi xe máy Sirius vào không?”. Khi H. trả lời không có ai thì nhóm này bỏ về. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, nghe tiếng đập cửa rầm rầm kèm tiếng chửi thề ầm ĩ, H. phát hiện một nhóm thanh niên đeo khẩu trang, đập phá cổng đòi xông vào. Khi đó, H. cùng nhân viên còn lại vào phòng khuất phía trong để trốn.

Phá được ổ khóa cửa bên ngoài, nhóm người xông vào đập phá ô tô, xe máy trong khoảng 5 phút rồi rời khỏi hiện trường. Tài sản trong cơ sở bị đập phá, bể vỏ nhựa và kính gồm: một ô tô nhãn hiệu Fortuner, một xe máy Wave RSX và một xe Honda Cub, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ảnh: Trích xuất từ camera an ninh Nhóm thanh niên đeo khẩu trang xông vào đập phá cơ sở

Sau khi sự việc xảy ra, nhận tin báo từ chị Nhi, Công an xã Xuân Thới Đông đến lập biên bản, thu giữ một khúc gỗ dài khoảng 60 cm, một cây sắt mài một bên cạnh dài khoảng 60 cm do nhóm đối tượng trên để lại. Nạn nhân cũng đã trích xuất hình ảnh do camera an ninh ghi hình nhóm côn đồ đập phá cơ sở giao nộp cho công an. Sau đó, chị có làm việc nhiều lần với Công an H.Hóc Môn.

"Vụ việc không chỉ gây thiệt hại hàng chục triệu đồng, còn ảnh hưởng đến tinh thần và lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình", chị Nhi bức xúc và cho biết qua hình ảnh do camera ghi được, chị nhận ra trong nhóm đập phá có 2 người đang làm việc cho một cơ sở kinh doanh tại địa phương. Sau khi vụ việc xảy ra khoảng 1 tuần, một người tên T. (là anh trai của 1 người bị nhận dạng) đến xin lỗi và mong gia đình bỏ qua. "Tuy nhiên đến nay không thấy lực lượng chức năng xử lý. Hiện nay, một trong hai thanh niên này đã rời đi khỏi địa phương", chị Nhi cho biết.

Chiều 8.8, đại úy Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Thới Đông, cho hay đêm xảy ra sự việc, đơn vị này đã cử lực lượng tới ghi nhận hiện trường, thu giữ tang vật và làm việc với những người liên quan. Sau đó, công an xã đã lập hồ sơ chuyển lên Công an H.Hóc Môn.

Chiều 10.8, đại diện Công an H.Hóc Môn cho biết: “Vụ việc xảy ra tại cơ sở sản xuất của chị Nhi chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chị Nhi cũng có cung cấp một đoạn clip do camera ghi lại vụ việc. Tuy nhiên do hình ảnh không được rõ nên chúng tôi đang trưng cầu cơ quan chuyên môn xử lý, xác định rõ các đối tượng để gia đình chị Nhi nhận diện”.