Làm đẹp hoài không thấy đẹp, 7 chị em Đà Nẵng đến thẩm mỹ viện đòi tiền

Sáng 12.9, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) yêu cầu đại diện Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam - chi nhánh Đà Nẵng (68 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang) lên đồn làm việc để giải quyết vụ việc hội chị em Đà Nẵng đòi lại tiền làm đẹp.

Trước đó, chiều 11.9, có 7 phụ nữ kéo đến Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam - chi nhánh Đà Nẵng. "Hội chị em" này bức xúc vì cùng góp 400 triệu đồng mua các gói dịch vụ làm đẹp tại Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam nhưng không hiệu quả.

Trong đó, người góp ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 129 triệu đồng cho các dịch vụ nâng ngực, làm thon gọn vòng eo, tẩy trắng da…

Các khách hàng này cho hay họ biết đến Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam qua quảng cáo trên Facebook, sau đó đến đây để mua gói dịch vụ và nộp tiền cho nữ nhân viên tên Giang.

Công an kiểm tra số thuốc làm đẹp tại cơ sở Ảnh: Văn Tiến Một số loại thuốc tại cơ sở Ảnh: Văn Tiến

Làm hoài không đẹp

Tuy nhiên, sau một thời gian làm đẹp, "hội chị em" trên cảm thấy làm hoài không đẹp, không hiệu quả, nhiều người lo lắng khi Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam tiêm thuốc làm đẹp vào người nhưng họ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước nghi vấn cơ sở có dấu hiệu lừa dối khách hàng, làm đẹp không đúng như nội dung quảng cáo, nên tất cả kéo đến yêu cầu viện thẩm mỹ này phải giải thích, cam kết, nếu không hiệu quả phải trả lại tiền nhưng không có đại diện hợp pháp ra giải quyết.

Nhận tin báo, Công an P.Thạch Thang trong chiều 11.9 đã đến Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam để can thiệp, qua kiểm tra ban đầu, cơ sở chưa xuất trình được giấy phép hoạt động, không có đại diện hợp pháp tại.

Tại các phòng làm đẹp, lực lượng công an phát hiện nhiều loại thuốc, dung dịch không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, do đó tạm niêm phong, đồng thời yêu cầu Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam trình diện tại công an phường để làm việc, giải quyết các vấn đề mà 7 khách hàng tại Đà Nẵng tố cáo, đòi lại tiền làm đẹp.