Lâm Đồng: Bị xe tải cuốn vào gầm, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vào thời điểm trên, xe tải BS 49H-001.23 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua khúc cua Thái Phòng thuộc thôn 4, xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc), xe tải va chạm với xe máy do anh L.V.H (36 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, đang tạm trú tại Thôn 5, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) lưu thông theo chiều ngược lại (theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM).

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê nhiều mét, anh H. bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Sau đó, xe tải tiếp tục tông gãy đổ cổng và hàng rào nhà ông H. bên phải đường cùng chiều lưu thông, rồi lật nghiêng.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng ) cùng Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.