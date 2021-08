Lâm Đồng: Khởi tố 14 bị can vụ phá rừng dổi vùng giáp ranh 3 huyện

Sáng 19.8, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án phá rừng dổi trái pháp luật tại tiểu khu 224, giáp ranh giữa 3 huyện Lâm Hà, Đam Rông và Lạc Dương.

Phát hiện vụ phá rừng dổi nghiêm trọng giữa mùa dịch Covid-19, tạm giữ 16 nghi phạm

Trong số 14 bị can bị khởi tố, Công an Lâm Hà bắt tạm giam 6 bị can chính trong vụ phá rừng dổi, số còn lại được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, sáng 19.8, cơ quan điều tra (Công an Lâm Hà) đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi phá rừng trái phép.

Cơ quan chức năng H.Lâm Hà khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng dổi trái phép tại tiểu khu 224 ẢNH: CA LÂM HÀ

Như Thanh Niên đã phản ánh, lợi dụng khi các cán bộ, nhân viên kiểm lâm Lâm Hà và Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng phải cách ly để phòng dịch Covid-19 , những kẻ phá rừng đã đến lô c, d1, khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, triệt hạ hàng chục cây dổi trái pháp luật , cưa xẻ gỗ tại chỗ sau đó đưa ra khỏi rừng để tiêu thụ.

Tời dùng để kéo gỗ từ thung lũng lên đỉnh đồi, tang vật vụ án ẢNH: CA LÂM HÀ

Công an H.Lâm Hà cho biết thêm, sau khi phát hiện vụ việc, ngày 10.8.2021, Công an H.Lâm Hà cùng Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng Lâm Hà mật phục, phát hiện 5 người đang thực hiện việc dọn phát đường, kéo tời gỗ lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ đã khai thác trái phép tại 1 ngọn đồi thuộc khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn (Lâm Hà).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, 5 người này lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên tổ công tác đã truy bắt được 3 người gồm: Cil Thuận (36 tuổi, ngụ tại IDP Măng Lin, P.7, TP.Đà Lạt) và K Long Ha Huy (26 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Văn Hoàn (57 tuổi, ngụ Măng Lin, P.7, TP.Đà Lạt).

Đưa nghi phạm vào tiểu khu 224 thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng dổi ẢNH: Công an Lâm Hà

Sau khi điều tra mở rộng, đến ngày 19.8, Công an H.Lâm Hà đã bắt các nghi phạm phá rừng dổi, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”; ra quyết định khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 bị can, để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật của vụ án như cưa máy, tời, can đựng xăng, nhớt...

Cũng theo Công an Lâm Hà, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 37,546 m3 (gồm các loại gỗ dổi, hoa lý, huỳnh, thuộc nhóm gỗ III), trong đó có nhiều hộp gỗ đã được xẻ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Tại tiểu khu 224 vào chiều 17.8 có nhiều cây rừng bị triệt hạ chưa được đánh số ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, sau khi các cơ quan chức năng H.Lâm Hà khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại (như trên); PV Thanh Niên và một số PV báo khác đến hiện trường vụ phá rừng, chứng kiến tại khu vực khoảnh 3, tiểu khu 224 có nhiều cây dổi khác đường kính gốc từ 0,8m đến 1,5m bị cưa hạ nằm ngổn ngang nhưng chưa được kiểm đếm và đánh số. Cạnh đó là những khúc cây dổi được cưa ngắn để xẻ thành ván.

Cây rừng bị triệt hạ trái pháp luật tại khoảnh 3, tiểu khu 224 vào chiếu tối 17.8 chưa được kiểm kê đánh số ẢNH: LÂM VIÊN