Lâm Đồng: 'Hố sâu' rình rập người tham gia giao thông trên QL20

Sáng 30.11, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), Trưởng ban ATGT Bảo Lộc, cho biết: Liên quan đến "hố sâu" xuất hiện nhiều tháng qua trên QL20, địa phương đã nhận văn bản đề xuất của UBND xã Đại Lào. Để đảm bảo ATGT, TP.Bảo Lộc đang làm văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ IV.1 đề nghị sớm có biện pháp sửa chữa, đảm bảo ATGT cho người dân tham gia giao thông.

Ngay tại cái “bẫy” này, đã xảy ra hơn 30 vụ tai nạn giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc, lo lắng.

Ít nhất hơn 30 người sập “bẫy”

Khoảng 9 giờ ngày 27.11, ông Phan Hành Sơn (44 tuổi, ngụ H.Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển xe máy chở bà Phạm Thị Kim Oanh (43 tuổi, vợ ông Sơn) lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua mỏ đá Tây Đại Lào (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) thì sập hố sâu trên đường bị té ngã.

Vụ tai nạn khiến ông Sơn bất tỉnh và bà Oanh bị văng ra khỏi xe máy bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa vợ chồng bà Oanh, ông Sơn đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lào và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Để hạn chế tai nạn giao thông, mỏ đá Tây Đại Lào lắp biển cảnh báo ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Ghi nhận cho thấy, hiện trường vụ tai nạn là một "hố sâu" nằm ngay trên QL20, đường đi vào mỏ đá Tây Đại Lào và cách UBND xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc) hơn 50 m. Hố này nằm trọn trên làn đường dành cho xe máy và kéo dài nhiều mét trên phần đường bên phải theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt chẳng khác nào cái “bẫy” rình rập người đi đường. Do vậy, nhiều người đi xe máy qua đây đã bị té ngã, nhất là vào thời điểm trời mưa, hố này bị ngập.

Ông Phạm Công Hương, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc), cho biết: “Cái hố này đã xuất hiện hơn 3 tháng nay và chẳng khác nào một cái “bẫy” rình rập người đi đường. Thống kê sơ bộ cho thấy, từ tháng 8.2020 đến nay, tại hố sâu này đã xảy ra hơn 30 vụ tai nạn giao thông (tất cả nạn nhân đều là người đi xe máy sập hố sâu bị té ngã)".

Cái “bẫy” nằm ngày trên tuyến xe chở đá ra vào mỏ đá Tây Đại Lào ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Xe chở đá phá đường

Vị trí hố nằm ngay trên tuyến xe ben chở đá ra , vào mỏ đá Tây Đại Lào nên liên tục bị cày xới, rộng và dài thêm.

Ông Dương Xuân Phương, một người dân sống tại khu vực này phản ánh: “Người dân địa phương thì còn biết để né tránh. Còn người lạ chạy xe máy qua đây bị té liên tục. Tuy các vụ tai nạn do sập hố sâu chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu không được khắc phục sớm thì nguy cơ gây tai nạn chết người là khó tránh khỏi. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chủ mỏ đá yêu cầu có biện pháp sửa chữa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Về phía mỏ đá cũng đã nhiều lần đổ đá dăm lấp hố sâu, nhưng được ít hôm xe chở đá lại cày nát và đâu lại vào đấy, nguy hiểm vô cùng”.

Để tránh sập “bẫy” hầu hết người đi xe máy phải lấn qua làn đường dành cho ô tô và nguy hiểm luôn rình rập ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Theo ông Phạm Công Hương, do lượng xe ben ra vào mỏ đá Tây Đại Lào quá lớn nên đã cày xới làm bong tróc mặt đường QL20 qua khu vực này . Lâu ngày không được sửa chữa nên cứ thế đường bị cày xới tạo thành hố sâu nguy hiểm.

“Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, UBND xã Đại Lào đã 2 lần có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông TP.Bảo Lộc và Cục Quản lý đường bộ IV.1 (đơn vị quản lý QL20) sớm có biện pháp sửa chữa và quản lý đoạn đường này. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Cục Quản lý đường bộ IV.1. Trong khi đó, người tham gia giao thông vẫn thường trực đối diện với nguy hiểm khi đi qua đoạn đường này. Địa phương yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV.1 sớm có biện pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra”, ông Phạm Công Hương cho biết thêm.