Xe quá tải 'cày nát' đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ban quản lý dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn) vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Bắc Giang, UBND huyện và Công an H.Lạng Giang (Bắc Giang) đề nghị xử lý tình trạng xe chở đất đá đi vào trong công trường thi công đường gom cụm công nghiệp Hương Sơn, dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 15.1. Hiện, các hạng mục điều chỉnh, bổ sung như đường gom cụm công nghiệp, đường dân sinh bổ sung có mặt bằng sạch được bàn giao… đã được thi công cơ bản hoàn thành.

Trước đó, ngày 20.4, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát tải trọng, xử lý xe chở đất đá đi vào đường gom gây ảnh hưởng tới dự án.

Các xe chở đất đá không thuộc phạm vi quản lý của nhà thầu trên dự án Bắc Giang - Lạng Sơn Ảnh Thu Hà

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, duy trì chất lượng và tuổi thọ công trình, tăng cường an ninh trật tự và an toàn giao thông, Ban quản lý dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, UBND H.Lạng Giang, Công an H.Lạng Giang hỗ trợ đảm bảo mặt bằng cho nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án trên địa bàn.