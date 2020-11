Lâm Đồng: Mẹ bị trầm cảm, dìm chết con trai 9 tháng tuổi

Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo tới cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an P.Lộc Phát và Công an TP.Bảo Lộc có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường , đồng thời chờ lực lượng Pháp y (Công an Lâm Đồng) để phối hợp khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.