Lâm Đồng: Một đêm, bắt 2 vụ vận chuyển ma túy

Phạm Thị Ánh (ngồi) chứng kiến việc khám nghiệm tang vật 2 bánh heroin Ảnh: Công an cung cấp Chiều 2.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm thủ tục đưa về trại tạm giam 4 nghi can trong 2 vụ vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái pháp luật 1,4 kg chất ma túy mà đơn vị này phối hợp với Công an H.Đức Trọng và Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) bắt quả tang trong đêm 1.5.

Các nghi can gồm: Phạm Thị Ánh (38 tuổi), ngụ tổ 32, QL20, TT.Liên Nghĩa (Đức Trọng); Nguyễn Thị Phương (46 tuổi, ngụ Nghệ An) và Nguyễn Văn Hương (44 tuổi), cùng tạm trú tại H.Châu Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu); một nghi can tên Minh (30 tuổi) nhân viên nhà nghỉ Tường Loan (TT.Nam Ban, H.Lâm Hà).

Ma túy được vận chuyển từ Nghệ An vào Đà Lạt

Theo đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1.5, khi phát hiện Phạm Thị Ánh điều khiển xe máy biển số 30K3-0590 từ đường liên thôn ra QL20, trên xe có treo 1 túi ni lông. Lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an H.Đức Trọng dừng xe.

Khám xét túi ni lông, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 hộp chữ nhật đều chứa chất bột màu trắng dạng nén nghi là ma túy.

Nghi can Phạm Thị Ánh bị bắt quả tang khi vận chuyển 2 bánh heroin trong đêm 1.5 Ảnh: Công an cung cấp Bước đầu Ánh khai số chất màu trắng dạng nén này là ma tuý loại heroin; mỗi bánh có trọng lượng 350 gram do Ánh mua lại của một phụ nữ tên Vân ở Nghệ An tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Chi Rông, xã Phú Hội (H.Đức Trọng) với giá 540 triệu đồng. Người phụ nữ giao ma tuý là người Ánh gặp lần đầu.

Hai bánh heroin tang vật, mỗi bánh có trọng lượng 350 gram Ảnh: Công an cung cấp Khoảng 3 tiếng sau, tại trước nhà nghỉ Tường Loan (Tổ dân phố chợ Thăng Long, TT.Nam Ban, H.Lâm Hà), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà bắt quả tang hai nghi can Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Hương đang điều khiển mô tô biển số 72G1-41774 trên xe treo 2 khối hình chữ nhật, bên trong chứa 2 bánh màu trắng dạng nén nghi là ma tuý đang giao cho Minh.

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định đây chính là 2 bánh heroin, mỗi bánh có trọng lượng 350 gram.

Khám nghiệm tang vật heroin do Phương và Hương vận chuyển vào đêm 1.5 Ảnh: Công an cung cấp Bước đầu, Phương khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Nghệ An vào Đà Lạt với giá 10 triệu đồng đề giao cho Minh.