Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm tàu hút cát trên hồ Đại Ninh

Sáng 25.5, ông Vũ Văn Thưởng, Phó Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Tứ (34 tuổi, ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng, Lâm Đồng), là nạn nhân bị mất tích sau vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

Ông Thưởng cho biết, nạn nhân được tìm thấy lúc 3 giờ sáng ngày 25.5, gần vị trí chiếc tàu hút cát bị chìm.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ tai nạn chìm tàu xảy ra chiều 21.5, khi anh Tứ cùng 3 người khác điều khiển tàu sắt (loại 30 tấn, rộng 6m, dài hơn 25 m dùng để khai thác cát) đi tận thu và vận chuyển cát trên lòng hồ thủy điện Đại Ninh.

Khi thấy thời tiết xấu, nhóm người trên lái tàu về bãi tập kết cát. Nhưng khi tới “ngã 3 tử thần”, gặp mưa to, gió lớn, tàu bị nạn. Khi phát hiện nước tràn vào làm tàu chìm dần, 2 người mặc áo phao và 1 người ôm can nhựa rời tàu. Riêng anh Tứ bơi tự do và mất tích sau đó. Đến chiều tối, 1 thuyền đánh bắt tôm trên hồ Đại Ninh cứu vớt 3 người trên.