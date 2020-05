Lâm Đồng: Trấn áp hàng chục thanh, thiếu niên đua xe trái phép đêm 30.4

Cũng theo Công an TP.Bảo Lộc, từ đầu tháng 4 .2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ đã xử lý hơn 10 vụ đua xe trái phép, tạm giữ gần 70 xe máy độ, chế và xe mô tô phân khối lớn. Và qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 7 thanh, thiếu niên tham gia đua xe dương tính với ma túy. Ngoài ra, công an cũng thu giữ nhiều dao, kiếm, mã tấu.