Lâm Đồng: Trộm xe máy 'không tới 2 phút', bị bắt sau hơn 4 giờ gây án

Khoảng 13 giờ cùng ngày 13.8, chị Đ.T.N.M. (ngụ đường Lam Sơn, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) dắt xe máy BS 49K1 - 133.69 ra sân để đi công việc. Tuy nhiên, do quên đồ, chị M. để chìa khóa trên xe quay vào nhà. Chưa đầy 5 phút sau, chị M. quay ra thì phát hiện xe máy “không cánh mà bay” cùng nhiều giấy tờ tùy thân bên trong cốp xe.

Tối 13.8, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Thành (30 tuổi) để điều tra hành vi trộm xe máy

Nhận được tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.Lộc Sơn có mặt ghi nhận hiện trường và trích xuất camera an ninh của các hộ dân xung quanh phục vụ công tác điều tra, truy bắt nghi phạm.