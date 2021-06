Lâm Đồng: Truy bắt nguyên Phó chánh văn phòng huyện ủy lừa đảo hơn 7 tỉ đồng

Sau hơn 1 tuần khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga (43 tuổi), nguyên Phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng), để điều tra về hành vi " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " trên 7,3 tỉ đồng, đến ngày 11.6, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang ráo riết truy bắt vì bị can Nga đã bỏ trốn.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 8.2020, khi còn đương chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, do áp lực phải trả nợ cho một số người, Nga đã đưa ra thông tin mình được giao nhiệm vụ mua một số tặng phẩm như cặp xách, đồng hồ, văn phòng phẩm… để phục vụ đại hội Đảng các cấp, cần huy động một khoản tiền ứng trước để sắm cho kịp.

Tin tưởng bà Nga đang làm việc tại Huyện ủy Đức Trọng, nên ông N.V.T và bà N.T.L đã cho bà Nga vay hơn 1,5 tỉ đồng. Nhận được tiền, bà Nga mang toàn bộ đi trả khoản nợ vay trước đó. Sau đại hội Đảng các cấp, không thấy bà Nga trả lại khoản tiền vay, nhiều lần đòi không được, ông N.V.T và bà N.T.L biết mình bị lừa nên viết đơn tố cáo bà Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, nhiều người khác cũng tố cáo bị Nga lừa đảo chiếm đoạt tiền không trả.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khi còn đương chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, bà Nga đưa ra những thông tin không có thật để vay mượn số tiền trên 7,3 tỉ đồng của nhiều người. Sau đó Nga sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân, không trả được nợ như đã hẹn nên các bị hại đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau khi vào cuộc xác minh làm rõ, ngày 8.1.2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với bà Mã Thị Ngọc Nga. Tiếp đó, ngày 18.1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Nga.

Suốt hơn 1 tuần qua, Công an Lâm Đồng tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt bà Nga, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng yêu cầu bị can Mã Thị Ngọc Nga ra đầu thú, trình diện để hưởng sự khoan hồng của luật pháp, nếu không sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc.