Bắt 3 người lừa đảo hơn 10 tỉ đồng với thủ đoạn cực mới

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Mực (54 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Võ Văn Cậm Em (56 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các lệnh nêu trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ngoài ra, PC03 đã khám xét nơi ở của các bị can nói trên.