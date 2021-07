Lâm Đồng: Truy đuổi gần 10 km bắt 2 thanh niên vượt 4 chốt kiểm dịch Covid-19

Hai người cố tình “thông” chốt kiểm soát là Trần Công Linh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Gia Lai). Vào lúc 22 giờ 40 ngày 18.7, 2 thanh niên này chạy xe máy BS 81H1-224.67 từ QL20 đi H.Cát Tiên (Lâm Đồng), khi gần đến chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên TL721 (xã Đạ Kho, H.Đạ Tẻh) thì tắt đèn xe. Dù lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng 2 thanh niên này đã rồ ga bỏ chạy qua chốt

Tiếp tục di chuyển trên TL721, đến chốt kiểm soát trước công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, thấy lực lượng chức năng đứng bên đường, 2 người này chạy xe bên trái đường để vượt qua. Tiếp tục đến chốt số 1 và số 2 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức (vùng dịch đang phong tỏa của H.Đạ Tẻh), 2 người trên vẫn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, phóng xe qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19.

Khi đến đèo Con Ó nối Đạ Tẻh với H.Bảo Lâm, Lâm Đồng , 2 người này tông bay rào chắn chốt kiểm dịch tại đây. Phát hiện lực lượng dân quân truy đuổi, Linh và Thái ép xe khiến 1 dân quân bị té ngã bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến đỉnh đèo Con Ó, gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 thứ 5, thấy lực lượng CSGT chặn, yêu cầu dừng xe, cả 2 tông đứt dây căng ngang đường, bỏ chạy. Linh và Thái rẽ vào rừng cao su, bị ngã nên bỏ xe, chạy vào rừng. Sau một lúc truy đuổi, lực lượng chức năng vây bắt được cả hai, đưa về trụ sở làm việc.

Linh và Thái được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19. Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận đang làm việc tại một cây xăng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều 18.7, cả hai bàn nhau về H.K’Bang (Gia Lai) nhưng do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên phải “thông” chốt kiểm dịch. Bằng cách đi đường tắt theo chỉ dẫn trên mạng, 2 thanh niên này đã vượt qua các trạm kiểm dịch của địa phương khác, khi đến H.Đạ Tẻh thì “thông” chốt bất thành. Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 người này để điều tra, làm rõ vụ việc.