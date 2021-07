Lâm Đồng ra văn bản hỏa tốc: Người dân 'ra khỏi tỉnh, trở về phải cách ly'

Tạm dừng thêm nhiều dịch vụ

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch ở mức cao hơn tại các siêu thị (kể cả siêu thị điện máy), chợ truyền thống , điểm buôn bán nhỏ, lẻ và các cơ sở kinh doanh khác phải thực hiện nghiêm 5K; trong cùng thời điểm chỉ phục vụ tối đa 30% khách so với ngày thường. Khuyến khích người kinh doanh, buôn bán đeo “tấm kính chắn giọt bắn” khi tiếp xúc với khách hàng.

Lái xe, phụ xe chở hàng tuyệt đối không trở về gia đình

“Bắt buộc 100% lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa, trước khi xuất bến phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương sở tại, Sở GT-VT về lịch trình di chuyển, thông tin về hàng hoá chuyên chở trên xe để theo dõi, quản lý theo quy định. Đồng thời, khi trở về Lâm Đồng phải khai báo lịch trình di chuyển tại Chốt kiểm soát và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung do UBND cấp huyện bố trí (hoặc địa điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí); tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuẩn bị và bố trí điều kiện ăn, nghỉ; chi phí do lái xe, phụ xe hoặc chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chi trả”, văn bản tỉnh Lâm Đồng nêu.