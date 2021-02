Hai thôn của Thái Bình nằm trên đất Hải Dương ra sao giữa mùa dịch Covid-19?

Phía bắc tỉnh Thái Bình được ngăn cách với tỉnh Hải Dương qua dòng sông Luộc. Thế nhưng, từ hàng trăm năm trước, bên kia sông Luộc vẫn tồn tại 2 thôn của Thái Bình là Đại Đồng (xã An Khê) và Trại Vàng (xã Quỳnh Hoàng), H.Quỳnh Phụ.

Đây đồng thời là 2 thôn đặc trưng nhất trong tổng số gần 2.000 thôn, làng của tỉnh Thái Bình nhưng lại không nằm trên đất Thái Bình. Người dân từ thôn Đại Đồng (xã An Khê) hàng ngày phải đi lại qua phà An Khê trên sông Luộc để ra vào… tỉnh mình, còn người thôn Trại Vàng đi lại qua cầu Hiệp.

Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Khê, cho biết: “Thôn Đại Đồng có 350 hộ, 1.200 nhân khẩu nằm hoàn toàn bên kia sông, liền kề với xã Hiệp Lực và TT.Ninh Giang của tỉnh Hải Dương, do đó công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 được địa phương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc”.