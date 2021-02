Khơi thông vận chuyển giải cứu nông sản Hải Dương

Mấy ngày nay, ông Nguyễn Văn Huynh, một đầu mối thu mua bắp cải lớn ở H.Gia Lộc (Hải Dương), mất ngủ vì 4.000 tấn bắp cải đã mua. Dịch Covid-19 bùng phát, bắp cải không chuyển đi bán được, ông có thể thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Theo ông Báo, bây giờ có ai mua rẻ bao nhiêu cũng bán để gỡ được tiền giống, phân bón. “Người nông dân thực ra cũng quen với cảnh mất mùa, được mùa nhưng chưa bao giờ đồng ruộng thê thảm như thế này”, ông nói.

Người nuôi gia cầm tại Hải Dương cũng đứng ngồi không yên. Có trại gà 12.000 con, ông Phạm Đức Cơ (thôn Tân Tiến, xã Hoàng Tiến, TP.Chí Linh, Hải Dương) cho biết mỗi lứa gà chỉ nuôi 100 - 105 ngày là xuất bán, nhưng do dịch, lứa gà của ông đã tồn một tháng và chịu nhiều thiệt hại do giá tại đây chỉ 42.000 - 43.000 đồng/kg so với giá 50.000 - 52.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, nhưng muốn bán cũng không được. Theo ông Cơ, cứ 1.000 con gà quá lứa mỗi ngày tốn 1,2 - 1,3 triệu đồng tiền thức ăn, tính ra mỗi ngày ông lỗ 13 - 15 triệu đồng riêng tiền thức ăn.