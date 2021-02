Bộ Công thương ‘cầu cứu’ Thủ tướng để giải cứu nông sản cho Hải Dương

UBND TP Chí Linh (Hải Dương) vừa có văn bản gửi Sở Công thương Hà Nội đề nghị hỗ trợ tiêu thụ khoảng 650.000 con gà đồi Chí Linh đến kỳ xuất bán, tương đương khoảng 1.625 tấn, do bị dồn ứ, ách tắc bởi dịch Covid-19. Theo văn bản thì số gà này đang đến thời kỳ xuất bán nhưng ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, báo cáo nhanh của Sở Công thương và Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương cho thấy, nông sản không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ cầm chừng. Hiện hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản của tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng nặng nề. Đến ngày 15.2, toàn tỉnh đã thu hoạch được 19.500 ha rau màu, còn 2.802 ha đang đến kỳ thu hoạch. Sản lượng dự kiến là 46.000 tấn hành, 30.700 tấn cà rốt, 8.000 tấn cải bắp, su hào, su lơ, rau ăn lá, 1.000 tấn lợn sữa (80% số nông sản trên để phục vụ xuất khẩu); nhu cầu vật tư, thức ăn đầu vào cho nuôi trồng cũng thiếu… Tổng lượng nông sản của Hải Dương chưa tiêu thụ được là 90.760 tấn, cụ thể là còn 4.080 ha rau đang đến kỳ thu hoạch với 3.205 ha hành, 621 ha cà rốt và 261 ha cải bắp, su hào, súp lơ, rau ăn lá.

Chiều 22.2, Bộ Công thương thông tin, trong tuần qua, Bộ này đã làm việc trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn tại phía Bắc như Central Group (chuỗi siêu thị BigC và Go!); Vincommerce (chuỗi Vinmart và Vinmart+), BRG Retail (Chuỗi siêu thị BRG Mart), Chuỗi siêu thị MM Mega Market… để thu mua nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh hiện đang vào mùa thu hoạch từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương.