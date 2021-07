Lâm Đồng: Xe chở nhựa đường gặp tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 2 người tử vong

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng. Tất cả 3 nạn nhân đều đi trên xe tải gặp nạn.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe tải có 3 người (tài xế và 2 phụ xe, đều chưa xác định được danh tính). Trong đó, 1 người kịp nhảy ra khỏi cabin, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu; 2 người còn lại tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng ) cùng Công an H.Đạ Huoai, Công an TT.Đạ M’ri và chính quyền địa phương có mặt điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc; đồng thời, triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn.