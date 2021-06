Lâm Đồng: Xác định được nhóm phá rừng thông 3 lá gần đèo Prenn

Thái Văn Trường tại cơ quan Công an ẢNH: C.T.V.

Ngày 23.6, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được nhóm phá rừng thông gần đèo Prenn tại TK 267C (thuộc địa bàn xã Hiệp An, H.Đức Trọng) do Thái Văn Trường (34 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm đầu và đã đưa các nghi can đến TK267C thực nghiệm hiện trường