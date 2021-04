Đà Lạt cấm xe trên 16 chỗ lên đèo Prenn dịp lễ 30.4 - 1.5

Ngày 29.4, Sở GT-VT Lâm Đồng, cho biết đã có văn bản thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Prenn và đèo Mimosa từ 10 giờ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.

Sở GT-VT cũng đề nghị UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chuyên trách bố trí các biển báo hiệu đường bộ tạm thời trong các ngày phân luồng điều chỉnh này tại các vị trí phù hợp.

Đồng thời Sở GT-VT Lâm Đồng cũng đề nghị công an tỉnh, Công an TP.Đà Lạt bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm nút ra, vào hai tuyến đường đèo Prenn và đèo Mimosa để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn.